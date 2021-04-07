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Происшествия

Венедиктова подписала подозрению брату судьи Вовка

12:35 7 апреля 2021
Ирина Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения двум адвокатам, которых детективы НАБУ задержали при получении 100 тысяч долларов неправомерной выгоды.

«К сожалению, новая резонансное событие. Буквально час назад я подписала уведомление о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они предоставляли, как им казалось, адвокатские услуги, однако по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь — прямая дорога на скамью подсудимых», — пишет Ирина Венедиктова на своей страничке в соцсетях.

Она напомнила, что полученные адвокатами средства предназначались судьям Окружного админсуда Киева для принятия «удобного решения», однако «получилось как-то неудобно».

«У одного из адвокатов, который является братом председателя ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств», — отметила Венедиктова и добавила: «Комментариев нету. Они не нужны».

Напомним, что в НАБУ сообщили, что во время обысков у задержанных были обнаружены более 3,7 млн. долларов, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 100 шекелей, а также 230 тыс. гривен.

Фото Ирины Венедиктовой из социальных сетей.

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