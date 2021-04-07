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Происшествия

Задержанный НАБУ брат судьи Вовка оказался руководителем в Службе внешней разведки

12:42 7 апреля 2021
Обыск

После того, как НАБУ обнаружило тайное хранилище наличности главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, выяснилось, что безопасность руководителя ОАСК обеспечивал его брат — заместитель начальника управления Службы внешней разведки Украины Юрий Зонтов. Об этом журналиcт Юрий Бутусов сообщает в своем Facebook.

В тайном хранилище наличных денег главы ОАСК Павла Вовка детективы НАБУ обнаружили 3,7 млн долларов, 840 тысяч евро, 20 тыс. фунтов стерлингов, 230 тыс. гривен, 100 шекелей и коллекцию антиквариата.

Квартиру удалось вычислить только при передаче взятки, во время которой НАБУ задержало Юрия Зонтова — родного брата главы ОАКС Павла Вовка. Причем задержанный — заместитель начальника управления Службы внешней разведки Украины.

«Именно Зонтов обеспечивал прикрытие и безопасность тайных коррупционных афер своего брата», — пишет Юрий Бутусов.

Напомним, сам Вовк заявляет об «очередной фантастической истории».

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