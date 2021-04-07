Главе ФГИ предложили взятку в пять миллионов долларов

Главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко трижды пытались дать взятку, первая из которых составляла 5 миллионов долларов, передает «Гордон».

По словам руководителя ФГИ, в течение полутора лет, что он находится на должности, ему не единожды угрожали и предлагали деньги. Причем нескольких взяткодателей он лично сдал в НАБУ и они находятся под судом.

«Первый мне 5 млн долларов взятки пытался дать, второй — 800 тыс. долларов, третий — 100 тыс. долларов», — рассказал он в интервью Наталье Двали.

Журналистка заметила, что третью взятку ему принесли уже после того, как двое предыдущих взяткодателей были сданы антикоррупционному бюро, и об этом стало известно…

«Видите, как коррупционеры мельчают», — отреагировал Дмитрий Сенниченко.

Напомним, что накануне детективы НАБУ задержали на взятке двоих адвокатов, один из которых оказался братом главы ОАСК Павла Вовка.

Фото Дмитрия Сенниченко с сайта ФГИ.

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