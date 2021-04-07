27.73 / 27.93 32.76 / 33.12
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Главе ФГИ предложили взятку в пять миллионов долларов

14:19 7 апреля 2021
Дмитрий Сенниченко

Главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко трижды пытались дать взятку, первая из которых составляла 5 миллионов долларов, передает «Гордон».

По словам руководителя ФГИ, в течение полутора лет, что он находится на должности, ему не единожды угрожали и предлагали деньги. Причем нескольких взяткодателей он лично сдал в НАБУ и они находятся под судом.

«Первый мне 5 млн долларов взятки пытался дать, второй — 800 тыс. долларов, третий — 100 тыс. долларов», — рассказал он в интервью Наталье Двали.

Журналистка заметила, что третью взятку ему принесли уже после того, как двое предыдущих взяткодателей были сданы антикоррупционному бюро, и об этом стало известно…

«Видите, как коррупционеры мельчают», — отреагировал Дмитрий Сенниченко.

Напомним, что накануне детективы НАБУ задержали на взятке двоих адвокатов, один из которых оказался братом главы ОАСК Павла Вовка.

Фото Дмитрия Сенниченко с сайта ФГИ.

98

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

карантин

СМИ сообщили о планах продлить локдаун в Киеве до 10 мая

Елена Кравец

Елена Кравец похвасталась двумя одновременными романами

Денис Шмыгаль

Шмыгаль высказался о возможности «тотального локдауна по всей стране»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер