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Расправу снимали на камеру: 14-летнюю девушку избили и заставили купаться голой в ледяной воде

15:53 7 апреля 2021
девушка

В городе Торецке Донецкой области полиция расследует случай жестокого избиения девушками-подростками своей ровесницы. Как сообщила областная прокуратура, 14-летнюю школьницу одноклассницы заманили к реке, заставили купаться голой в ледяной воде, а потом били по голове и по лицу. Расправу девушки засняли на мобильный телефон и выложили видео в социальные сети.

Пострадавшая обратилась к врачам и те зафиксировали многочисленные ушибы. А с организаторшей избиения пообщалась полиция. Девушка оправдывалась, что у нее были личные причины ненавидеть одноклассницу и потому был выбран именно такой способ отомстить.

Ролик об издевательствах из соцсетей удален. Личности всех участниц расправы установлены, семьи будут поставлены на учет ювенальной превенции.

Расследуется дело о побоях и истязаниях. Статья предполагает до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о подростковых бандах, избивающих прохожих в столице. Киевляне жалуются, что за последний «пандемический» год количество беспричинных нападений увеличилось.

Фото pixabay.com

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девушка

Расправу снимали на камеру: 14-летнюю девушку избили и заставили купаться голой в ледяной воде

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