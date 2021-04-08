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Происшествия

Экс-депутату Киевсовета сообщили о подозрении в поджоге квартиры, где находились его близкие

10:56 8 апреля 2021
Поджог квартиры

Мужчине, который устроил пожар в квартире в одном из домов Голосеевского района столицы, сообщили о подозрении.

В Киевской городской прокуратуре не называют его имени, упоминая лишь о 45-летнем мужчине. Однако ранее в массмедиа появилась информация, что подозреваемый — бывший депутат, в 2014 году возглавлявший комиссию Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта.

Инкриминируемая ему статья — умышленное уничтожение и повреждение имущества (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

«6 апреля 2021 около десяти часов вечера в столичную полицию поступило сообщение о пожаре в квартире в доме на улице Героев Обороны. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что во время конфликта, возникшего между супругами, мужчина с помощью зажигалки поджег картонные коробки в тамбурном помещении, в результате чего начался пожар и были повреждены входные двери в квартиру и имущество, находившееся в тамбуре», — уточнили в прокуратуре .

Во время инцидента в квартире находились супруга подозреваемого и несовершеннолетние дети.

Правоохранители проверяют подозреваемого на причастность к поджогу автомобиля его жены, который был совершен ранее.

Напомним, что в Сумах парень, поссорившись с тетей, облил ее ацетоном и поджег дом. Из горящего здания удалось спасти женщину, ее супруга и трехлетнего ребенка.

Фото со странички Киевскойо городской прокуратуры в социальных сетях.

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