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Происшествия

В Киеве ночью горела многоэтажка: эвакуированы десять человек

11:33 8 апреля 2021
пожар

В Киеве ночью случился масштабный пожар в пятиэтажке в Дарницком районе. Около часа ночи загорелась квартира на пятом этаже. Как сообщает ГСЧС, владелец жилья успел выбежать из горящего помещения, а огонь тем временем быстро распространялся и грозил перекинуться на соседние квартиры. Пожарные провели эвакуацию жильцов.

Огонь тушили более часа. Десять соседей погорельца были оперативно выведены из здания. В 2.28 пожарным удалось справиться с огнем.

пожар

пожар

Обследовав здание, спасатели констатировали, что полностью выгорела квартира на пятом этаже, закопчены двери соседних квартир и стены общего коридора. Пострадавших при пожаре не было.

Фото dsns.gov.ua

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