В Киеве кассиру плюнули в лицо за просьбу надеть маску

В Киеве на одной из автозаправок водитель плюнус в лицо девушке-кассиру — так мужчина отреагировал на просьбу надеть маску.

Видио инцидента в сеть выложил «Киев Оперативный». По информации ресурса, это произошло на заправке, расположенной на Харьковском шоссе, 68.

Отмечается, что сначала водитель начал спорить с сотрудницей АЗС, а потом, перегнувшись через стол, плюнул ей в лицо и сбежал.

Напомним, что в Херсоне местная жительница напала на патрульных полицейских. Все началось с того, что в банке ее попросили надеть маску, однако женщина начала себя неадекватно вести. Тогда персонал вызвал правоохранителей. В свою очередь посетительница била патрульных кулаками и сумкой, а 21-летнего лейтенанта еще и укусила за руку.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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