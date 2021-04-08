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СБУ разоблачила боевика «ЛНР», внедрившегося в сервисный центр МВД Украины

19:13 8 апреля 2021
Оперативное фото СБУ

На Херсонщине силовики СБУ задержали бывшего сотрудника так называемой «МГБ ЛНР», который переехал на подконтрольную украинской власти территорию через РФ и трудоустроился администратором в один из территориальных сервисных центров МВД.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства террориста в Новой Каховке, а также на месте его работы оперативники обнаружили документы и две тротиловые шашки с электродетонаторами, сообщила пресс-служба СБУ.

Тротиловая шашка

Выяснилось, что при оформлении на должность администратора территориального сервисного центра МВД в Херсонской области экс-боевик подал сфальсифицированные документы, а получив ее, имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных представителям боевиков.

Тем более, что в составе незаконного вооруженного формирования он собирал информацию о местах дислокации и средства безопасности админзданий органов государственной власти и правоохранительных органов Украины, занимался насаждением антиукраинской идеологии среди местного населения и создавал безопасные условия для функционирования оккупационной администрации РФ в Луганской области.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании незаконных вооруженных формирований, незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

На данный момент фигурант уже арестован судом.

Напомним, в начале апреля в СБУ сообщили о задержании главаря группы террористов так называемой «ЛНР», которого подозревают в причастности к убийству сотрудника украинской спецслужбы, подрыву моста через реку Северский Донец и другим диверсиям.

Фото СБУ

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