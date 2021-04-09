Убийство в Киеве: мужчина застал дома жену с любовником и ударил его в грудь ножом

В Днепровском районе Киева произошло кровавое убийство на почве ревности — «невовремя» вернувшийся домой мужчина зарезал соперника, застав его с женой. Об этом сообщает Полиция Киева.

Пострадала и женщина, которая пыталась разнять драку.

Орудие убийства

Тем не менее она смогла выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей. В это время злоумышленник успел убежать. Прибывшие на место инцидента медики лишь констатировали смерть 39-летнего киевлянина и госпитализировали пострадавшую женщину.

Агрессивный 59-летний супруг скрывался в подъезде и был задержан. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.

Напомним, ранее в Белой Церкви под Киевом мужчина после семейной ссоры в сердцах убил… соседа, который курил на балконе в подъезде.

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