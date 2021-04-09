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Происшествия

Получила ожоги бедра и ягодиц: в Одессе девочка пострадала от рукоприкладства матери

11:01 9 апреля 2021
Насилие

В Одессе мать ударила свою 10-летнюю дочку горячей сковородкой — медики диагностировали у ребенка ожоги бедра и ягодиц I-II степени

Как сообщают в ГУНП в Одесской области, ребенку, который пострадал во время домашней ссоры, оказали помощь, сейчас она проходит лечение амбулаторно. В полицию об этом инциденте сообщил отец девочки.

Полиция начала досудебное расследование по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В отношении женщины работники ювенальной превенции уже составляли административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и совершение домашнего насилия в отношении дочери.

Ранее в Днепре задержали мужчину, избившего на детской площадке 9-летнего ребенка. Мальчик бросил песком в мужчину, а тот побил ребенка и ударил головой об бетонный забор.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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