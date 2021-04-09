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Происшествия

В Одессе подросток ради селфи залез на крышу поезда и получил 90% ожогов тела

12:38 9 апреля 2021
Железная дорога

В ночь на пятницу, 9 апреля, с железнодорожной станции Одесса-Застава 1 в медицинское учреждение доставили 14-летнего подростка, получившего электроожоги II-III степени. Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.

Правоохранители установили, что парня ударило током, когда он бегал по крыше товарного поезда. В результате он получил ожоги 90% поверхности тела. Известно, что напряжение в в проводах на железной дороге доходит до 27,5 тысяч вольт. Даже приближение к контактной сети на расстояние менее двух метров может привести к получению ожогов.

Как пишут в пабликах социальных сетей, подросток забрался на крышу поезда для того, чтобы сделать селфи.

Ранее сообщалось, что трагедией закончилась попытка 15-летней девушки сделать селфи на крыше вагона.

Фото: pixabay.com

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