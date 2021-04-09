Убил топорищем бывшую жену и ее нового любовника: под Днепром мужчину приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство

В Днепропетровской области вступил в силу приговор, вынесенный Марганецким районным судом за жестокое убийство двух человек в селе Китайгородка. Об этом сообщила областная прокуратура.

Все произошло в марте 2020 года. 44-летний мужчина встретил в общественном месте сожительницу с другим мужчиной. Злоумышленник схватил деревянное топорище и напал на них, нанеся пострадавшим многочисленные удары по головам.

Оба скончались.

Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению. Тот попытался обжаловать такое решение, однако постановлением апелляционного суда приговор оставили без изменений.

Напомним, похожая история произошла в Киеве на днях. В Днепровском районе «невовремя» вернувшийся домой мужчина жестоко зарезал молодого соперника, застав его с женой.

Фото pixabay.com

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