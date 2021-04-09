27.77 / 27.97 32.88 / 33.25
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Убил топорищем бывшую жену и ее нового любовника: под Днепром мужчину приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство

14:12 9 апреля 2021
Приговор суда

В Днепропетровской области вступил в силу приговор, вынесенный Марганецким районным судом за жестокое убийство двух человек в селе Китайгородка. Об этом сообщила областная прокуратура.

Все произошло в марте 2020 года. 44-летний мужчина встретил в общественном месте сожительницу с другим мужчиной. Злоумышленник схватил деревянное топорище и напал на них, нанеся пострадавшим многочисленные удары по головам.

Оба скончались.

Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению. Тот попытался обжаловать такое решение, однако постановлением апелляционного суда приговор оставили без изменений.

Напомним, похожая история произошла в Киеве на днях. В Днепровском районе «невовремя» вернувшийся домой мужчина жестоко зарезал молодого соперника, застав его с женой.

Фото pixabay.com

212

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
MARUV

«О Божечки, как это красиво»: MARUV завела сеть новым видео «на грани»

Умер принц Филипп

Умер принц Филипп, муж Елизаветы II

Девушка

23-летняя девушка решила продать девственность за 50 тысяч долларов, но выдвинула одно условие

Святослав Вакарчук

Недострой на Осокорках и квартира в доме Ляшко: в Сети показали киевскую недвижимость певца и экс-нардепа Вакарчука

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер