Масштабное ДТП под Киевом: перевернувшаяся фура-цистерна с газом заблокировала движение на участке дороги

На подъздах к Киеву перевернулась фура-цистерна DAF CF с жидким азотом. Место ДТП перекрыто, там работают спасатели.

Как сообщают журналисты ТСН, авария произошла на кольцевой дороге вокруг Броваров. Чтобы перекачать газ, на место прибыли другие цистерны.

Ресурс Киев Оперативный показал кадры с места происшествия. Он также уточняет, что объезд аварийного участка организован непосредственно через Бровары.

Напомним, в сентябре на Гостомельском шоссе произошло столкновение двух фур, одна из которых — цистерна для перевозки опасных грузов DAF.

Фото Патрульной полиции Киева

181

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter