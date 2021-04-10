Были без признаков жизни: в Киеве во время тушения пожара чудом спасли маленьких детей

В пятницу, 9 апреля, во время пожара в Деснянском районе Киева столичные спасатели реанимировали двух маленьких детей — одному мальчику 2 года, второму — 6 лет.

Как сообщили в столичном главке ГСЧС, сообщение о пожаре на ул. Марины Цветаевой, 10/87 поступило около пяти часов вечера.

По прибытию на место первых расчетов пожарных было установлено, что горит квартира на 14 этаже 16-этажного жилого дома. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара и эвакуации людей.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили в квартире двух мальчиков 2-х и 6-ти лет без признаков жизни. Пожарные мигом вынесли детей на свежий воздух и стали проводить реанимационные мероприятия. Благодаря настойчивости спасателей и полицейского, которые «откачивали» малышей, дети получили второй шанс на жизнь. Их передали медикам «скорой», которая отвезла детей в больницу.

Кроме того, пожарные спасли женщину, жительницу соседней квартиры. От госпитализации она отказалась.

На ликвидацию пожара понадобилось около 30 минут.

Ранее «ФАКТЫ» писали о масштабном пожаре в харьковском доме престарелых, в результате которого погибли 15 постояльцев, еще несколько людей получили травмы и ожоги.

Фото dsns.gov.ua/

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