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Происшествия

Землетрясение в Румынии ощутили в Одесской области

10:40 10 апреля 2021
Землетрясение

На Одесскую область распространилось землетрясение, которое произошло 9 апреля в 21:36 на территории Румынии. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«9 апреля в 21 час. 36 мин. на территории Румынии (район гор Вранча) зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6, распространившееся на территорию Одесской области (Ренийский, Болградский и Измаильский районы) без негативных последствий (не ощущалось на поверхности человеком). Обращений от граждан в ГСЧС не поступало», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», около года назад в Украине в ночь на 25 апреля были зарегистрированы подземные толчки. Жители Одесской области тогда также ощутили отголоски землетрясения в Румынии в зоне Вранча.

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