«Глаза не закрывай»: в Крыму школьники поиздевались над одноклассницей-татаркой

Бывший народный депутат Егор Фирсов опубликовал в Facebook видео из оккупированного Крыма.

Ролик снимали в Бахчисарае. На видео группа школьников средних классов избивают свою одноклассницу крымскую татарку. Все действо сопровождается нецензурной бранью. Несколько человек снимают избиение на видео, вероятно, для того, чтобы потом хвастать своими «подвигами» в интернете.

Бьют, в основном, девочки. Мальчики их подзадоривают.

«К сожалению, это видео не фейк и не постановка. На нем в Бахчисарае издеваются над крымской татаркой, школьницей. Боюсь подрастает поколение моральных уродов», — написал Фирсов.

Внимание! Видео содержит нецензурную брань



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