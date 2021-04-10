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«Глаза не закрывай»: в Крыму школьники поиздевались над одноклассницей-татаркой

12:19 10 апреля 2021
школьницы

Бывший народный депутат Егор Фирсов опубликовал в Facebook видео из оккупированного Крыма.

Ролик снимали в Бахчисарае. На видео группа школьников средних классов избивают свою одноклассницу крымскую татарку. Все действо сопровождается нецензурной бранью. Несколько человек снимают избиение на видео, вероятно, для того, чтобы потом хвастать своими «подвигами» в интернете.

Бьют, в основном, девочки. Мальчики их подзадоривают.

«К сожалению, это видео не фейк и не постановка. На нем в Бахчисарае издеваются над крымской татаркой, школьницей. Боюсь подрастает поколение моральных уродов», — написал Фирсов.

Внимание! Видео содержит нецензурную брань


Ранее «ФАКТЫ» писали о буллинге на Житомирщине, где школьник-хакер устроил травлю своих учителей. А во Львове за буллинг наказали директора лицея.

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«Глаза не закрывай»: в Крыму школьники поиздевались над одноклассницей-татаркой

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