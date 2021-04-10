Известный нардеп попал в скандал из-за своего поведения за рулем авто

В Харькове народного депутата Александра Фельдмана уличили в нарушении дорожных правил. Депутатский Range Rover резко менял полосу движения, провоцируя аварийную ситуацию. После того, как запись дорожного инцидента появилась в соцсетях, Фельдман заявил, что это он так воспитывал автохамов-провокаторов.

Видео с регистратора приводит Telegram-канал Харьков NOW.

Депутат утверждает, что первым нарушил правила автор видео, когда возомнил себя главным на дороге и не давал нормально ехать другим водителям.

«Один такой „сам себе режиссер“ решил устроить себе персональную полосу движения, не пропуская никого. Был симметрично „наказан“. Да, в грубой форме. Уверен, иногда такая ненормативная емкость — единственно возможная оценка ситуации», — заявил Фельдман в Facebook.

Также Фельдман уверен, что его оппонент специально пытался спровоцировать дорожный конфликт, чтобы потом выложить яркое видео в соцсети. «Таких провокаторов, увы, много. Это и есть разновидность автохамства. Один из таких автохамов сегодня был «наказан», — добавил нардеп.

Напомним, с 17 марта в Украине были введены новые, более строгие штрафы за нарушения ПДД. Так, в частности, повысились штрафы за любые нарушения, которые эксперты признают причиной дорожной аварии.

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