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Події

Поповзом через дорогу: в Києві жінка намагалася навкарачки перетнути автомагістраль у годину пік

15:38 8 червня 2021
Світлофор

У вівторок, 8 червня, в Києві відбулося відразу кілька ДТП, а на Одеській площі стався незвичайний інцидент: у порушення всіх правил руху жінка намагалася переповзти автомагістраль навкарачки. Відео інциденту опублікували в Telegram Київ Оперативний.

Спочатку жінка перейшла чотири смуги дороги з великими пакетами, але перед обмежувальним парканом була змушена зупинитися та стати на коліна, намагаючись його переповзти. У відповідь на не зовсім адекватні дії жінки водії миролюбно гальмували, хоча при інших розкладах інцидент міг би закінчитися вельми плачевно.

Сама ж порушниця, очевидно, не до кінця розуміла всю складність становища, тому перейшла огорожу, випросталася, поправила одяг, взяла в руки пакети та знову «гордо» перетнула наступні чотири смуги дороги.

Інцидент стався в годину пік — час найбільш жвавого руху транспорту в столиці.

У той же день під Києвом вантажівка протаранила мікроавтобус, в якому знаходилися люди.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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