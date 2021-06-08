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Події

У Києві та області провели обшуки у засновників ГО «Партія Шарія»

15:21 8 червня 2021
документи

Співробітники СБУ провели обшуки у засновників громадської організації «Партія Шарія». Раніше в спецслужбі повідомили про підозру самому Анатолію Шарію. Блогеру закидають протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

Обшуки проводилися у Києві та у Бучацькому районі Київської області, за адресами фактичного проживання двох фігурантів справи, причетних до поширення в столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України.

Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні термінали, які використовувались у протиправній діяльності, печатку «Партія Шарія» та банківські картки.

Крім того, проведено обшуки у друкарні, розташованій у Вінниці, де представники громадської організації друкували продукцію антиконституційного характеру.

Нагадаємо, у лютому СБУ оголосила у державний розшук блогера Анатолія Шарія.

А на початку червня Печерський суд Києва наклав арешт на майно Шарія, якого Литва позбавила статусу біженця. Йдеться про активи в Іспанії, Люксембурзі, Канаді та Росії.

фото https://ssu.gov.ua/

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