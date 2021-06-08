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Події

Отруєння дітей в таборі під Одесою: кількість постраждалих зросла

16:49 8 червня 2021
Дитина у лікарні

В Одеській області, де минулого тижня отруїлися шестеро дітей, які приїхали у «Дитячий заклад санаторного типу «Сергіївка», збільшилася кількість постраждалих.

Так, в ГУНП в Одеській області повідомляли, що в лікарню потрапили шестеро дітей у віці від 8 до 10 років, які приїхали в селище Сергіївка для участі в футбольних змаганнях. Їм стало зле після відвідин місцевої їдальні.

Поліція завела справу, були призначені відповідні експертизи, в тому числі проби води, їжі, а також дослідження змивів з обладнання їдальні.

Тим часом в Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ України повідомляють, що всього за період з 2 по 7 червня на гострий гастроентероколіт захворіла 31 особа — 30 дітей та медпрацівник установи.

«Всього у закладі перебувало 140 дітей та 31 дорослий. Харчування здійснювалося у харчоблоці установи. З метою виявлення джерела і факторів передачі, проведені обстеження зовнішнього середовища закладу, хворих і контактних осіб. Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають», — додали у центрі.

Нагадаємо, що нещодавно на Буковині у селі Іспас сталося масове отруєння у дитячому садку — небезпечні симптоми проявилися у 29 дітей у віці від трьох до шести років та двох вихователів

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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