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Події

Сильна злива у Харкові: підтоплені магазини та житлові будинки

17:10 8 червня 2021
злива в Харкові

Сильна злива, яка пройшла у Харкові 8 червня, підтопила магазини, житлові будинки, залила дороги та ринки. Машини плавали на вулицях.

На Павловому Полі, в районі Центрального ринку й Південного вокзалу текли річки.

Біля парку Горького мешканці будинку змушені були входити в під'їзд по щиколотку у воді. У деяких районах Харкова також пройшов град.

Telegram-канал «Труха» опублікував кілька відео того, що наробила стихія.

За даними Укргідрометцентру, на 9 червня в Харкові та області знову очікуються грози, град й шквали.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, цього літа погода буде примхливою та мінливої. Очікуються часті дощі й грози, а також «тропічна» спека.

Фото скріншот відео

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