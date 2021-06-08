«Неприязні стосунки»: у Києві стоматолог зіпсував гальмівну систему в авто тещі

Заарештованому у березні київському лікарю-стоматологу, якого підозрюють у замаху на вбивство та шахрайстві, повідомили ще про одну підозру.

За інформацією столичної прокуратури, у ході досудового розслідування правоохоронці встановили причетність підозрюваного до замаху на вбивство колишньої тещі. Так, в липні 2020 року чоловік на ґрунті тривалих неприязних відносин пошкодив гальмівну систему на автомобілі тещі.

Пошкодження гальмівного шланга й системи газобалонного обладнання могло привести до ДТП та вибуху машини.



На щастя, жінка під час руху зрозуміла, що гальмівна система несправна та зупинила автомобіль за допомогою ручних гальм.

Нагадаємо, у березні 2021 лікарю-стоматологу, який займався стоматологічною практикою в Києві, було повідомлено про підозру у вчиненні замаху на вбивство 70-річної жінки, яка була його пацієнткою, у розбійному нападі на ще одну жінку, крадіжці, шахрайстві на 400 тисяч гривень й загрозу насильством прокурору при обранні йому запобіжного заходу. Детально про це в матеріалі «ФАКТІВ».



фото https://t.me/kyiv_pro_office/

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