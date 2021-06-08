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Події

У Києві на «Караваєвих дачах» трагічно загинув чоловік

17:55 8 червня 2021
на місці трагедії

У Києві рятувальники деблокували тіло чоловіка, якого затиснуло між платформою та вагоном поїзда.

Трагедія сталася 8 червня близько третьої години дня в Солом'янському районі столиці.

Як повідомили в ДСНС, рятувальники отримали інформацію про те, що на залізничній станції «Караваєві дачі», між платформою й вагоном поїзда заблокований чоловік.

Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло 30-річного чоловіка та передали службі «103».

Обставини трагічного випадку будуть встановлювати правоохоронці.

фото https://t.me/dsns_telegram/

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