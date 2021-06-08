У Києві на «Караваєвих дачах» трагічно загинув чоловік

У Києві рятувальники деблокували тіло чоловіка, якого затиснуло між платформою та вагоном поїзда.

Трагедія сталася 8 червня близько третьої години дня в Солом'янському районі столиці.

Як повідомили в ДСНС, рятувальники отримали інформацію про те, що на залізничній станції «Караваєві дачі», між платформою й вагоном поїзда заблокований чоловік.

Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло 30-річного чоловіка та передали службі «103».

Обставини трагічного випадку будуть встановлювати правоохоронці.

фото https://t.me/dsns_telegram/

810

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter