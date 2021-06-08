«Мінування» рейсу Тбілісі-Київ: в аеропорту прокоментували ситуацію

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» 8 червня шукали вибухівку на борту літака Тбілісі-Київ. Про це повідомляє «Новини.Live».

Після отримання інформації «про мінування», співробітники аеропорту евакуювали пасажирів з борту літака й провели перевірку лайнера. Вибухівку не знайшли.

«Небезпечних предметів на борту літака та у пасажирів виявлено не було. Аеропорт продовжує роботу в штатному режимі», — передає «Сегодня» повідомлення аеропорту.

За словами очевидців, кожного пасажира ретельно обшукували. Багаж вивантажили для перевірки. Одного іноземця нібито після бесіди з працівниками служб аеропорту та силовиками кудись повели.

За інформацією «Депо.Кіїв», мова йде про один з літаків авіакомпанії SkyUp.

Нагадаємо, нещодавно в Мінську нібито через повідомлення про мінування примусово посадили літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Під час огляду затримали білоруського опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину. Після цього європейські країни, у тому числі і Україна, закрили своє небо для білоруських літаків та припинили авіасполучення з Білоруссю.

фото https://strana.ua/

231

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter