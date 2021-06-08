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Верховний Суд визнав вирок «народному меру» Маріуполя справедливим

21:55 8 червня 2021
Верховний Суд

Верховний Суд України визнав справедливим вирок жителю Донецька за посягання на територіальну цілісність України. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Суд погодився з доводами Офісу Генерального прокурора і підтвердив рішення судів попередніх інстанцій, якими донеччанину призначено покарання — 6 років і 9 місяців позбавлення волі.

Повідомляється, що донеччанин у 2014 році під час захопленнями сепаратистами Маріуполя очолив так званий виконком «ДНР» у місті. Він виконуючи обов'язки мера міста до тих пір, поки українські захисники не звільнили Маріуполь.

Йдеться про Олександра Фоменка, який 1 червня 2014 у центрі Маріуполя оголосив себе «народним мером». Відомо, що його кандидатуру підтримували бойовики.

Повноваження «мера» Фоменко виконував до 12 червня 2014 року. Після цього його затримали сили АТО.

На судовому засіданні обвинувачений свою провину не визнавав й називав справу політичною.

Вирок Фоменко винесли ще в січні 2018 року. Близько 3 років у СІЗО йому «зарахували» по «закону Савченко».

Нагадаємо, 1 квітня цього року колишнього мера Слов'янська Неллі Штепу, яка навесні 2014 радісно зустрічала бойовиків Гіркина, повернули під домашній арешт.
Штепа була заарештована 13 липня 2014 року. Після цього її справа розглядалася в декількох судах. А у 2020 Штепа, перебуваючи на волі, мала намір знову балотуватися в мери міста.

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