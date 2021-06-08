Важкі травми після ДТП: у Дніпрі помер танкіст

У понеділок, 8 червня, в реанімаційному відділенні лікарні ім. Мечникова в Дніпрі помер старший солдат Лаптінов Віктор Леонідович. Про це повідомили в 1-й окремій Сіверській танковій бригаді.

Чоловік помер після отриманих тяжких травм в результаті ДТП.

20-річний Віктор Лаптінов служив старшим механіком-водієм танку в районі проведення ООС на Донбасі. У ДТП потрапив дома, перебуваючи у відпустці.

«Командування та особовий склад бригади висловлюють глибокі співчуття родині Віктора, мамі та сестрі, які залишилися одні. Ми разом поділяємо ваш біль. Світла пам'ять Віктору», — написали побратими.

Нагадаємо, днями раптово помер заступник командира полку «Азов» Олександр Павлюк.

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