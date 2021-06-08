«Замінування» літака в «Борисполі»: поліція встановлює особу зловмисника

Поліція Київської області розшукує людину, яка 8 червня зателефонувала диспетчеру аеропорту «Бориспіль» й повідомила про вибухівку на борту літака Тбілісі-Київ.

Отримавши інформацію, в аеропорт прибула слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції та відповідні служби, повідомили в поліції.

Літак сполученням Тбілісі — Київ здійснив посадку о 15:09 й став на стоянку. На борту літака перебувало 119 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Кінологи аеропорту «Бориспіль», вибухотехніки київського обласного главку поліції провели огляд борту літака, пасажирів та їхніх речей.

Ні заборонених речей, ні вибухівки виявлено не було. Аеропорт «Бориспіль» у цей час продовжував працювати в штатному режимі.

Слідчі Бориспільського райуправління поліції проводять досудове розслідування за статтею «Завідоме неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Зараз поліціянти встановлюють особу зловмисника.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про примусову посадку літака Ryanair у Мінську, яка закінчилася затриманням білоруського опозиціонера Протасевича та його дівчини.

фото https://kv.npu.gov.ua/

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