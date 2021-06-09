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Події

Вибух гранати в центрі Харкова: всі подробиці

7:18 9 червня 2021
постраждалі

У Харкові 8 червня прогримів потужний вибух — підірвали гранату. Інцидент стався близько 10 години вечора на проспекті Гагаріна біля магазину «Таврія В».

За інформацією місцевих Telegram-каналів, троє постраждалих з осколковими пораненнями добігли до магазину попросити викликати швидку допомогу.

Повідомляють, що в момент вибуху поряд знаходилася дитина, яка з переляку побігла на подвір'я. В результаті вибуху пошкодилася машина, яка стояла поруч.

 

На місце прибула поліція, яку викликав перехожий.

Поліція затримала нападника. Це  30-річний чоловік. З ним працюють слідчі. Раніше він не потрапляв у поле зору правоохоронних органів.

 

Чоловік кинув гранату нібито через конфлікт «на грунті неприязних відносин». У поліції поки не повідомляють, чи був знайомий затриманий з постраждалими і чи перебував він на момент конфлікту у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, передає «Інтерфакс-Україна».

Постраждалі (1988, 2002 та 2005 років народження) були доставлені в лікарню. Стан наймолодшого оцінюється як середнього ступеня тяжкості, двох інших — задовільний.

Пізніше в поліції повідомили, що в результаті вибуху до медичних установ з ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені п'ятеро постраждалих, у тому числі двоє підлітків 16 та 17 років.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху гранати в Основ'янському районі Харкова. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше за допомогою гранати намагався вирішити ситуацію житель Рубіжного на Луганщині. Тоді чоловік кинув гранату у бік патрульних поліцейських, які зупинили його для перевірки документів. На щастя, ніхто з правоохоронців не постраждав.

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