Загибель студентки у Львові: з’явилися нові подробиці

У Львові трагічно загинула 17-річна спортсменка Ірина Квас. Дівчина випала з сьомого поверху гуртожитку техніко-економічного коледжу «Львівської політехніки» на вулиці Лисеницькій.

Про смерть багаторазового призера чемпіонатів України, переможця чемпіонатів області з пауерліфтингу та жиму лежачи повідомила Львівська обласна федерація пауерліфтингу.

«Львівська обласна федерація пауерліфтингу щиро співчуває родині, близьким, друзям і тренеру багаторазового призера чемпіонатів України, переможниці чемпіонатів області з пауерліфтингу та жиму лежачи Квас Ірини, яка сьогодні трагічно загинула. Важко усвідомити, що сталося, але Іра назавжди залишиться в наших серцях! Вічна пам'ять!» — йдеться в повідомленні.

Ірина Квас була родом з Яворова. Дівчина почала професійно займатися спортом в 11 років. Вона неодноразово займала призові місця на чемпіонатах України з пауерліфтингу. У травні 2021 на чемпіонаті України з пауерліфтингу Квас завоювала 3 місце у ваговій категорії до 63 кг з результатом 235 кг.

Нагадаємо, в Одесі з висоти восьмого поверху зірвався 23-річний альпініст, який виконував будівельні роботи на стіні. Хлопець вижив.

фото facebook.com/lofpower

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