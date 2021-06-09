ДТП у Черкасах: допомогу постраждалим надавали чотири бригади медиків

У вівторок, 8 червня, в Черкасах сталася ДТП, в якій зіткнулися «ВАЗ» та Volkswagen. Аварія сталася пізно ввечері на перетині вулиць Надпільної й Грушевського. Про це повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Була велика кількість постраждалих. На місці НП працювали 4 бригади медиків.

Лікарі надали допомогу на місці 8-річному хлопчикові з травмами та двом жінкам з травмами й гематомами.

У дитячу лікарню доставили двох 8-річних дітей — хлопчика й дівчинку. У обох закриті черепно-мозкові травми, рани й синці.

64-річний чоловік отримав перелом стегна та рвані рани на тілі, а 44-річна жінка — черепно-мозкову травму та забої шийного відділу хребта. Їх теж ушпиталили.

Нагадаємо, днями у ДТП під Білою Церквою трагічно загинув 12-річний хлопчик. А у Львівській області загинули водій й 16-річний пасажир «Лади» — їхнє авто зіткнулося з мікроавтобусом.

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