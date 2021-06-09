Під Дніпром заблокували «майнерів» криптовалюти: що відомо

Кіберфахівці СБУ, які нещодавно заблокували ботоферму на Черкащині, що діяла в інтересах Росії, викрили у Дніпропетровській області «добувачів» криптовалюти, які підключили своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій.

«Таким чином, вони не просто викрадали електроенергію, а й створили загрозу для критичної інфраструктури регіону», — повідомили у Службі безпеки України й додали, що за три місяці лише прямі збитки від діяльності «майнерів» перевищили два мільйони гривень.

Мйнінг-ферму ділки розмістили в орендованих складських приміщеннях та під’єднались до потужностей енергооб’єкту, розташованого поруч. До того ж, аби приховати факти викрадення та для заниження показників спожитої електроенергії, зловмисники втрутитись у роботу системи обліку.

Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили понад 350 одиниць обладнання для генерації криптовалют, а такж спеціалізовану техніку для втручання в мережу автоматизованого обліку електроенергії.

Нагадаємо, що напередодні СБУ провела обшуки у засновників громадської організації «Партія Шарія», до цього про підозру повідомляли й самому блогеру — йому закидають протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

Фото СБУ.

398

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter