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Події

Розстріл подружжя на Житомирщині: в поліції розповіли про мотиви підозрюваного

14:36 9 червня 2021
дім

У Житомирській області затримали підозрюваного у причетності до розстрілу сімейної пари — у жителів села Грубське стріляли через вікно їхнього будинку, чоловік загинув на місці, його дружину у важкому стані доставили у лікарню.

Як повідомляють у ГУНП в Житомирській області, в скоєнні злочину запідозрили 59-річного мешканця сусіднього села Вишневого. Він був знайомий із загиблим, а останнім часом мав до нього претензії нібито через боргові зобов'язання.

«У будинку підозрюваного провели невідкладний обшук і вилучили докази протиправної діяльності. Серед знайденого — зброя різного калібру і його складові частини, різнокаліберні патрони, порох і дріб, інші боєприпаси. Під час спілкування з поліцейськими він не відразу визнав причетність до нічного розстрілу подружжя у сусідньому селі», — повідомив начальник обласного главку Нацполіціі Юрій Олійник.

Також поліцейські знайшли мопед, на якому вночі пересувався підозрюваний, і рюкзак зі зброєю та боєприпасами — автоматом АКСУ калібру 5,45 і двома ручними гранатами.

Тим часом «ТСН» повідомляє, що у селі про загиблих кажуть тільки хороше, вони були працьовиті і непитущі. Виховували двох доньок, старша навчається у вузі і живе окремо. 39-річна жінка займалася господарством, а її 46-річний чоловік — колишній лісник, останнім часом працював за кордоном.

Підтвердилася і версія з боргом — загиблий заборгував стрілку 23 тисячі доларів. Затриманому за сукупністю інкримінованих статей загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше на Житомирщині чоловік вбив свою сусідку, поранивши її дочку та зятя. Підозрюваного затримали на вокзалі у сусідній області.

Фото ГУНП в Житомирській області.

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