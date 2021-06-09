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Події

Розстріл сім'ї під Житомиром: жертв стало більше

16:09 9 червня 2021
розстріл під Житомиром

У Житомирі повідомили про ще одну жертву нічного розстрілу в селі Грубське. В обстріляному будинку голова сім'ї загинув відразу ж, а 39-річну дружину лікарі сподівалися врятувати. Проте зусилля медиків виявилися марними. Провівши добу в реанімації в обласній лікарні, жінка померла від численних вогнепальних поранень і великої крововтрати. Про це повідомляє ТСН.

Поліція вже знайшла підозрюваного у жорстокому вбивстві. У 59-річного чоловіка з сусіднього села Вишневе виявили автомат АКСУ, глушник, дві гранати РГД-5. За версією слідства, до дому жертв вбивця приїхав на мотоциклі, обстріляв будівлю, потім втік на тому ж транспорті, а мотоцикл і рюкзак зі зброєю залишив у схованці в лісі.

Зараз підозрюваний під вартою. Як заявив глава обласної поліції Юрій Олійник, затриманий не відразу визнав причетність до нічного розстрілу сім'ї. Розглядається версія, що причиною вбивства стали гроші: загиблий селянин був винен був стрілку 23 тисячі доларів.

За умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

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