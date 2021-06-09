Під Венеціанським мостом у київському Гідропарку виявили протитанкову міну

Невдовзі після того, як у курортному селищі Кирилівка, розташованому на березі Азовського моря, піротехніки знешкодили міну часів Другої світової війни, небезпечну знахідку виявили і у центрі Києва — в столичному Гідропарку.

Як повідомляють у ДСНС, напередодні водолази комунального підприємства «Плесо» під час перевірки акваторії Дніпра під Венеціанським мостом побачили у воді предмет, що нагадував боєприпас.

«Для того, щоб мінімізувати ризики, рятувальники почали роботу близько шостої ранку середи, 9 червня. Сапери мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС виявили протитанкову міну ТМ 62», — йдеться у повідомленні.

Міну підняли на поверхню та передали саперам для подальшого знищення.

Нагадаємо, що у Києві періодично знаходять боєприпаси часів Другої світової. Зокрема, біля Шулявського мосту рятувальники виявили понад 100 вибухонебезпечних предметів.

Фото ГСЧС.

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