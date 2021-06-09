Мешканка Дніпра допомагала бойовикам легалізуватися в Україні: подробиці від СБУ

У Дніпрі підприємлива мешканка налагодила бізнес з продажу нових документів колишнім бойовикам «ДНР». Виготовивши фальшиву печатку Держміграції, жінка вклеювала нові фотографії в паспорти, ставила штамп про реєстрацію, щоб потім замовники могли вважатися переселенцями, допомагала «клієнтам» отримати український закордонний паспорт. Про це повідомляє СБУ.

За оперативними даними, незаконний бізнес був організований близько року тому. За цей час майже два десятки людей отримали можливість легалізуватися на території України.

У організаторки вдома виявлено фальшиві бланки, печатки і штампи держорганів. Встановлюються спільники жінки, розпочато розслідування справи про підробку документів.

Нагадаємо, в травні військова контррозвідка виявила в лавах ЗСУ колишнього бойовика. У 2014 році чоловік чергував на блокпосту бойовиків в Слов'янську, а потім за фальшивими документами став служити в українській армії.

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