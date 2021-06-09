На Житомирщині блискавка вдарила у дівчину під час розмови по мобільному

Рятувальники неодноразово нагадували, як небезпечно під час грози розмовляти по мобільному телефону. Чергове підтвердження прийшло з Житомирської області. Там у селі Малий Кривотин від удару блискавки постраждала 15-річна дівчина. Примітно, що під час грози підліток перебувала не на вулиці, а в будинку, і почувалася в безпеці. Великою помилкою дівчини було взяти в цей момент в руки мобільний телефон. Про це повідомили в управлінні з цивільного захисту Житомирської ОДА.

Інцидент трапився 8 червня. Дівчину відвезли в реанімацію центральної лікарні. Зараз стан оцінюється як середньої тяжкості, і постраждалу перевели у відділення травматології.

Рятувальники вирішили ще раз підкреслити, що під час грози не можна не тільки розмовляти по мобільному, але і тримати його включеним. Вимкнувши телефон, слід закрити всі вікна і кватирки, щоб не було протягів.

Перечекати грозу краще не на відкритій місцевості, а хоча б під навісом біля будівель. Не можна під час грози плавати, бігати. Якщо негода застала під час велопоїздки або за кермом мотоцикла, то краще зупинитися, поки гроза не скінчиться.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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