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Події

Справа Тараса Познякова: апеляційний суд підтвердив вищу міру для вбивці

7:44 10 червня 2021
дмитрий голуб

У Києві суд не залишив шансу вбивці водія BlaBlaCar Тараса Познякова. Апеляційна інстанція не стала пом'якшувати вирок засудженому Дмитру Голубу (на фото). Він буде довічно перебувати в колонії, а все майно буде конфісковано. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Вирок був винесений в 2019 році Києво-Святошинським районним судом. З огляду на те, що чоловік обвинувачувався за тяжкими статтями (вбивство, розбій, угон транспорту, незаконне поводження зі зброєю, використання підроблених документів), підсудний отримав довічний термін.

Водій BlaBlaCar Тарас Позняков пропав ще в 2016 році. Розслідуванням встановлено, що 4 квітня 2016 року водій виїхав зі Львова до Києва, а по дорозі погодився підвезти двох попутників. У Києві Позняков так і не з'явився, автомобіль зі слідами крові був пізніше виявлений в гаражі в селі Новосілки Києво-Святошинського району.

У справі були оголошені в розшук двоє ймовірних попутників Познякова — Дмитро Голуб і громадянин Росії Луан Кінгісепп. У 2016 році Голуба заарештували, а Кінгісепп загинув в 2019 році в Києві. Голуб визнав провину частково: підтвердив, що брав участь у викраденні автомобіля, але причетність до вбивства заперечував.

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