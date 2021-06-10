Знайдена у колекторі дитина була вбита: відкрилися страшні подробиці трагедії на Дніпропетровщині

На Дніпропетрівщині, де нещодавно до довічного ув'язнення засудили чоловіка, який вбив співмешканку та її коханця, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві дитини — тіло 8-річного хлопчика знайшли в одному з колекторів міста Покров.

Як повідомляють у ГУНП Дніпропетровської області, дитина зникла ще 2 червня. Малий пішов гуляти на дитячий майданчик та не повернувся. Проте поліції про зникнення хлопчика повідомили лише 6 червня.

«Поліцейські перевірили дитячі майданчики міста, вокзали та ринки, а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дитина. До пошуків залучили інспектора-кінолога з німецькою вівчаркою Більт. За речами дитини службовий собака взяв слід від будинку, де мешкав хлопчик, та провів до каналізаційного колектору. Там поліцейські виявили тіло дитини», — йдеться у повідомленні.

Поліція встановила, что школяр загинув ще 2 червня. У чоловіка, якого підозрюють у злочині, стався конфлікт з матір’ю хлопчика. Бажаючи їй помститися, він відвів дитину до покинутої будівлі та задушив. Щоб приховати сліди злочину, сховав тіло у каналізаційному колекторі.

У «ТСН» раніше повідомляли, что загиблий — 8-річний Ібрагім Огли. Він вчився у звичайному класі, але мав особливі потреби. У хлопця були проблеми з дикцією та поведінкою. Втім, за рік навчання жодних скандалів за його участі у школі не було — дитина навчалася старанно та не пропускала уроки.

У поліцейських є багато питань з приводу того, чому про зникнення дитини мати повідомила лише через чотири дні. «Ми володіємо інформацією, що матір зловживає алкогольними напоями — можливо, це є причиною того, що вона звернулась до поліції згодом», — зазначила речниця Нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

Затриманому повідомили про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), за що передбачена відповідальність у вигляді позбавленням волі на термін від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялося про затримання мешканця Дніпропетрівщини, який до смерті забив металевим прутом власну тітку.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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