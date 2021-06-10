Жорстоко катували, вимагаючи пін-код: у Вінниці відправили за ґрати псевдополіцейських, які вбили таксиста

Двоє псевдополіцейських жорстоко катували та вбили вінницького таксиста. Вбивць на чоловіка навів його сусід. Нещодавно суд виніс вирок у цій гучній справі.

— У листопаді 2015 року у Вінниці таємниче зник 27-річний чоловік, який працював автомийником і підробляв таксистом, — розповіла «ФАКТАМ» прокурор Вінницької окружної прокуратури Яна Безпалюк. - Він винаймав частину приватного будинку ще з одним молодиком. Про зникнення свого сина та його автівки до поліції заявила мати. Чоловіка шукали батьки, правоохоронці, вінницькі таксисти, громадські активісти… Але знайшли вже мертвим.

Невдовзі оперативники та слідчі встановили, що до вбивства чоловіка причетний його сусід по оселі та ще двоє чоловіків, яким тоді було 28 та 35 років. Старший був судимий за квартирні крадіжки, розбій та вбивство, звільнився за декілька місяців до вбивства. Молодший теж мав декілька судимостей. Вони раніше разом відбували покарання за розбійний напад. І саме сусід зниклого товаришував та працював разом із старшим за віком рецидивістом. Якось розповів новому другу про свого сусіда: мовляв, таксує, заробляє гарні кошти, а на банківських картках у нього може бути 25 тисяч гривень… Той, в свою чергу, підключив свого товариша по тюрмі.

— 18 листопада трійця близько першої години ночі «завітала» до таксиста. Сусід стежив у вікно, чи є той вдома. Але сам до будинку не зайшов, побоювався, щоб його не впізнали. Двоє рецидивістів відрекомендувалися «капітаном» та «лейтенантом» з відділу по боротьбі із наркозлочинністю. Хотіли налякати жертву… — продовжує прокурор Яна Безпалюк. — «Капітан» вдарив чоловіка ногою в пах, а далі — в обличчя. Рецидивісти одягнули йому на руки кайданки, катували й вимагали, щоб він віддав банківські картки та назвав пін-код. Відібрали й тисячу гривень, що мав потерпілий. Не витримавши знущань, чоловік віддав дві картки та повідомив код доступу. Сусід потерпілого та «лейтенант» поїхали знімати кошти. А тим часом «капітан» наглядав за своєю жертвою та продовжував катувати.



Тим часом зловмисники виявили, що пін-код неправильний. Тож організатор злочину знову жорстоко бив потерпілого й вимагав вказати вірний код. Врешті чоловік назвав цифри. Тоді «капітан» задушив потерпілого його ж курткою. Подільники зняли у декількох банкоматах загалом 10 700 гривень та повернулися на місце злочину. Тіло вбитого закинули до багажника його власного автомобіля-таксі «Деу Сенс», швидко вивезли за межі Вінниці та закопали у полі поблизу електроопори. «Кримінальні» гроші розділили між собою. «Капітан» ще й викрав автівку вбитого та поїхав нею до міста Бровари на Київщині. Там й залишив машину у дворі багатоповерхівки.

Тіло вбитого вивезли за межі Вінниці та закопали у полі поблизу електроопори (Слідчий експеримент. Фото з архіву Вінницької обласної поліції)

Оперативники та слідчі затримали сусіда вбитого та одного псевдокопа по гарячих слідах. Найцинічніше у цьому злочині те, що сусід вбитого першим розказав його батькам про «таємниче зникнення» сина та навіть сам брав участь у пошуках. Звісно, рідні зниклого нічого не підозрювали. Старшого нападника оголосили у розшук. За декілька діб він сам звернувся до обласної прокуратури. Його затримали вже на виході з приміщення.

До речі, тоді ж у приватному будинку перебував і його господар-пенсіонер. Однак чоловік має вади слуху, тож не чув цього жахіття, що коїлося за стінкою.

— У суді двоє псевдополіцейських запевняли, що нікого не хотіли вбивати та грабувати, а обмовили себе під тортурами та тиском з боку оперативників і слідчих. Однак інформація про тортури очікувано не підтвердилася. Сусід вбитого, який раніше не був судимим, частково визнав свою провину та навіть компенсував рідним загиблого частину коштів, — повідомила прокурор Яна Безпалюк. — Але щиро теж так і не покаявся. До того ж намагався оббрехати вбитого, мовляв, той вживав та продавав наркотики. Але це теж виявилось неправдою.

Вінницький міський суд засудив цього сусіда до дев’яти років ув’язнення. Один псевдополіцейський отримав 12 років за ґратами. А от організатору злочину та безпосередньому вбивцеві присудили довічне ув’язнення. Крім того, судом повністю задоволено цивільний позов матері загиблого про відшкодування їй завданих моральних та матеріальних втрат. На жаль, після загибелі сина жінка важко захворіла. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, нещодавно у Києві суд не залишив шансу вбивці водія BlaBlaCar Тараса Познякова: апеляційна інстанція не стала пом'якшувати вирок засудженому до довічного ув`язнення Дмитру Голубу.

Фото у заголовку з архіву Вінницької обласної поліції. На фото слідчий експеримент з відтворення обставин злочину

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