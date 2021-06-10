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Події

Приховувала вагітність і пологи: під Житомиром мати вбила новонароджену дитину

15:31 10 червня 2021
дитина

В Житомирській області правоохоронці виявили вдома у породіллі заховане в ковдру тіло новонародженої дитини. Інцидент стався в Любарі, де була госпіталізована жінка з післяпологовими ускладненнями, повідомляє «Суспільне «.

Сама пацієнтка пояснень свого стану дати не змогла, і обліку під час вагітності не перебувала, тому медики звернулися до поліцейських. Ті вирушили додому до породіллі і виявили там тіло немовляти, який, згідно з попередніми висновками судово-медичних експертів, народилася живою.

Причину смерті дитини встановлять після проведення експертизи.

У родині фігурантки вже є троє малолітніх дітей.

Кримінальне провадження відкрито за статтею 117 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини»). Таким чином, в разі доведення провини, жінці може загрожувати обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську новонародженого хлопчика з пуповиною помітили в сміттєвому контейнері випадкові перехожі. У малюка діагностували переохолодження.

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