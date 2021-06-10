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Події

Здавалося, що випав сніг: під Дніпром величезний град знищив врожай полуниці

15:38 10 червня 2021
Град

Град, про який напередодні попереджали синоптики, буквально засипав Прещепино на Дніпропетровщині — місцеві жителі поскаржилися на знищення врожаю полуниці.

Як повідомляє «Дніпро Обласний», вулиці і городи засипало великим градом. При цьому постраждали не тільки ягоди, а й кущі з деревами. Мешканці населенного пункту кажуть, що граду була так багато, що здавалося, ніби на вулиці випав сніг.

Нагадаємо, що найближчими днями, в тому числі й на вихідних, у більшості областей України очікуються дощі з грозами.

10 червня православні та греко-католики відзначають велике християнське свято — Вознесіння Господнє. Вважалося, що якщо у цей день йде дощ, то літо буде холодним і дощовим, з великою кількістю гроз. Нічого хорошого така погода не віщує і для врожаю, а також для здоров'я людей і тварин.

Фото: https://ua.depositphotos.com і з телеграм-каналу «Дніпро Обласний».

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