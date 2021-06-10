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Загинули мама, тато та шестирічна дочка, її старша сестра в комі: сім'я заступник голови Кропивницького «Свободи» потрапила в страшну ДТП

15:54 10 червня 2021
На місці ДТП

У Херсонській області, де нещодавно в аварію потрапили відразу п'ять машин, на дорозі Одеса — Мелітополь — Новоазовськ вантажівка зіткнулася з позашляховиком, у ДТП загинули чоловік з дружиною та їх 6-річна дочка, у важкому стані перебуває дівчина 2004 р.н. Про це повідомляє Нацполіція Херсонської області.

Як встановила поліція, зіткнення сталося через те, що водій позашляховика не надав переваги в русі вантажівці. В результаті три людини загинули. Сім'я приїхала на Херсонщину з Кіровоградської області.

«Внаслідок автокатастрофи загинули Едуард і Марина Жмутські та їхня менша донечка Злата. Старша донька Аліна у вкрай тяжкому стані шпиталізована, зараз перебуває в комі», — повідомив у своєму Facebook лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Він висловив співчуття родині та близьким.

«Едуард був заступником голови Кропивницької обласної організації ВО „Свобода“, Марина — керівником обласного осередку Об'єднання українок „Яворина“ та депутатом Новгородківської селищної ради від „Свободи“. Їхня молодша донечка Злата цьогоріч мала йти до першого класу, старша Аліна — саме закінчила школу», — написав Тягнибок.

Нагадаємо, в Києві загинув 12-річний — в його день народження відбулася ДТП.

Фото: відділ комунікації поліції Херсонській області

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