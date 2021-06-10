Розбещував 5-річну доньку: під Одесою суд виніс вирок багатодітному батьку

Миколаївський районний суд Одеської області виніс вирок багатодітному 30-річному місцевому жителю, який розбещував власних маленьких доньок.

«П'ять років позбавлення волі — таке покарання визначене правосуддям для місцевого жителя, — повідомили в суді. — Він визнаний винним, зокрема, в тому, що в листопаді минулого року чоловік здійснював розпусні дії зі своєю 5-річною донькою».

Це повністю доведено в процесі розслідування по ч. 2 ст. 156 («Розбещення малолітніх») Кримінального кодексу України і підтримано стороною обвинувачення.

Крім того, інформацію про фігуранта буде внесено до Єдиного реєстру засуджених за злочини, вчинені проти свободи та статевої недоторканості неповнолітніх дітей.

Потерпілу дівчинку, її молодших брата й сестру вилучили з сім'ї соціальні служби. Четверта дитина — немовля — знаходиться з матір'ю.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області правоохоронці затримали зловмисника, якого розшукували за зґвалтування дитини.

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