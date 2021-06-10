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Події

Пішов до дівчини і не повернувся: у Празі в річці виявили тіло 19-річного українця

16:46 10 червня 2021
Свічки

У Чехії, де правоохоронці нещодавно затримали групу, яка займалася «постачанням» в країну дешевої робочої сили, у річці знайшли тіло 19-річного українця, який зник два тижні тому.

Як повідомляє «ТСН», зниклого зник виявили у Празі в річці Влтава. У місцевій поліції підтвердили факт виявлення тіла та відзначили, що особистість загиблого встановлена. А ось причину смерті молодої людини не називають — експерти ще не закінчили роботу.

Про зникнення хлопця — мешканця Закарпатської області, який пішов у гості до своєї дівчини і не повернувся, повідомляли його земляки у соціальних мережах.

Люди до останнього сподівалися, що юнак знайдеться. Однак пізніше у коментарях до посту почали з'являтися коментарі зі співчуттям.

Раніше повідомлялося про загибель за кордоном 9-річного українця — хлопчик їхав в автомобілі, який потрапив у ДТП в населеному пункті Слодкув-Другий Люблінського воєводства. Автомобіль Seat, в якому знаходилися троє українців, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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