На тілі залишилися «візерунки»: дівчина, яку вдарила блискавка, розповіла про те, що сталося

У селі Малий Кривотин Житомирської області блискавка ледь не вбила дівчину, яка вдома хотіла відповісти на телефонний дзвінок. Про подію повідомляє ТСН.

Під час грози 15-річній Ганні, телефон якої стояв на зарядці, подзвонила подружка, в цей момент вдарила блискавка, і в будинку вибило світло. Коли на шум прибігли батьки, дівчина була без свідомості, їй викликали «швидку».

«Подзвонила подружка, вона почала щось говорити. Мама сказала відключити телефон, і в той момент все сталося. Було дуже страшно, телефон відключився. В очах блиснуло і почало трусити, серце почало боліти», — розповідає постраждала Анна Корнійчук.

У лікарні медики виявили на тілі дитини візерунки, які залишила блискавка: на лівій руці, в якій вона тримала телефон, на спині та грудині.

«Характерний візерунок для ураження блискавкою, удар був нанесений в грудну клітку та вихід на спині. Точка входу і виходу є. Ще пощастило, бувають і смертельні випадки», — прокоментував лікар-травматолог Ємільчинської ЦРЛ Олександр Волощук.

Раніше повідомлялося, що блискавка вбила чоловіка в Харківській області — в цей момент навіть не було дощу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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