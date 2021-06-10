Вбити тещу: лікар-стоматолог намагався підірвати авто матері дружини

Проводячи досудове розслідування по ряду звинувачень, висунутих в березні 2021 лікаря-стоматолога, який займався стоматологічної практикою в Києві, правоохоронці встановили причетність підозрюваного до ще одного особливо тяжкого злочину. Про це йдеться в повідомленні столичної прокуратури.

Зокрема, було виявлено, що в липні 2020 підозрюваний на ґрунті тривалих неприязних відносин скоїв замах на вбивство колишньої тещі: намагався підлаштувати ДТП.

Підозрюваний знав, де працює постраждала і на якому автомобілі вона пересувається. Він пошкодив гальмівний шланг і систему газо- балонного обладнання, що в подальшому могло призвести до ДТП і вибуху автомобіля.

Однак потерпіла під час руху на автомобілі зрозуміла, що гальмівна система несправна, в зв'язку з чим здійснила екстрену зупинку автомобіля за допомогою ручних гальм.

Зараз підозрюваному за клопотанням прокурора продовжено термін утримання під вартою. Досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні триває. Також на розгляді судів знаходяться ще два кримінальні провадження щодо цієї ж особи за фактами вчинення інших тяжких злочинів. Зокрема, в Дарницькому районному суді столиці за ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 КК України та Броварському районному суді Київської області за ч. 3 ст. 185 КК України.

«ФАКТИ» писали про фігуранта цієї справи в листопаді 2020 року, коли він, не дивлячись на безліч скарг і заяв в поліцію з боку постраждалих пацієнтів, ще розгулював на волі і навіть продовжував вести прийом.

Фото з Pixabay

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