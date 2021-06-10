Справа месників: батько вбитого хлопчика, який організував полювання на педофіла, переведений під домашній арешт

У Дніпрі слухається резонансна справа про вбивство чоловіка, якого підозрювали в педофілії, групою месників. Максим Топтих (імена та прізвища дійових осіб в цій історії змінено) безслідно зник восени 2020 року. Його сестра Олена стверджувала: брат збирався до батьків у село, але так і не доїхав до місця призначення. 35-річного тракториста оголосили в розшук. Відстежили повністю його передбачуваний маршрут, але ніяких зачіпок не було. Ніхто не бачив Максима: ані водії маршруток, ані випадкові свідки. Тіло зниклого чоловіка випадково знайшов грибник через дев'ять днів після його зникнення. За свідченнями цього грибника, на тілі Максима не було живого місця. Дружина загиблого також стверджувала: у чоловіка був проломлений череп. Експерти ж нарахували на тілі Топтиха до 500 тілесних ушкоджень. Цікаво, що труп чоловіка знайшли зовсім не там, де його шукали правоохоронці. Судячи з усього, Топтих або дійсно не поїхав до батьків, або його викрали під час запланованої поїздки. Хто міг з такою жорстокістю вбити простого тракториста? Розгадка шокує. Незабаром поліцейські затримали трьох підозрюваних, які могли розправитися з Топтихом. Серед затриманих — Олексій, батько 11-річного Ростислава Зайцева, юного футболіста місцевої дитячої футбольної команди «Енергія», якого за кілька місяців до описуваних подій згвалтував і вбив літній безхатько. Можливо, це була помста за загиблого сина? Але як Топтих міг бути пов'язаний з убитим хлопчиком?

Напередодні трагедії в Ігрені місцеві жителі скаржилися на безхатьків, які оселилися у занедбаних корпусах психлікарні

Історія про вбитого юного футболіста прогриміла на всю країну. У травні 2020 року в покинутій будівлі одного з корпусів психіатричної лікарні в Ігрені було виявлено тіло 11-річного хлопчика. Експерти встановили, що дитина була зґвалтована, а потім задушена. Вбивцю довго шукати не довелося. Ним виявився 65-річний безхатько, який ночував у цьому ж будинку. Незадовго до цієї трагедії місцеві просили вжити заходів і скаржилися на бездомних, які влаштовують антисанітарію, розпивають спиртні напої, влаштовують між собою розбірки. Але влада не реагувала.

— Знаменита психіатрична лікарня в Ігрені зараз на третину порожня, — розповіла «ФАКТАМ» місцева жителька Тетяна Євгенова. — Сюди колись звозили психічно хворих з усього СРСР. В основному це були ті, хто скоїв тяжкі злочини. Кажуть, поводилися з ними дуже жорстоко.

Але минув час, пацієнтів привозити стали менше і частина корпусів стала не потрібною. А психлікарня знаходиться у парковій зоні, яка незабаром стала улюбленим місцем відпочинку для городян. Тут і батьки з дітьми гуляють, і підлітки. Ну і бездомні уподобали будівлі — вони порожні, занедбані, не охороняються.

У той день 11-річний Ростислав повертався додому після тренування. Він часто проходив через територію психіатричної лікарні, яку знав як своїх п'ять пальців. І це не дивно, адже тут працювала санітаркою його бабуся.

Місце смерті 11-річного Ростислава

Батьки хлопчика розхвилювалися, коли він у звичний час не повернувся додому. Почали телефонувати друзям сина. А ті в один голос: «Ростик вже давно пішов. Тренування закінчилося».

Що сталося насправді, ми вже, швидше за все, не дізнаємося. Чому 11-річний хлопчик пішов у занедбане приміщення психлікарні разом з бездомним? Адже чоловік виглядав не дуже охайно. Можливо, раніше вони вже якимось чином познайомилися? Може бути, вже спілкувалися? І саме тому Ростислав без страху прийняв з рук бездомного пакет з цукерками, які цей чоловік купив у магазині?

Ростислав і бездомний чоловік. Скрін з відео

Безхатько в усьому зізнався і був засуджений до довічного ув'язнення. Але навряд чи це стало великою втіхою для батьків хлопчика.

Адвокат підозрюваного: «Хлопці не збиралися його вбивати. Вони хотіли його зганьбити, роздягнувши догола, і відправити в такому вигляді додому через увесь Дніпро»

За твердженням Юрія Немирівського — адвоката одного з підозрюваних у вбивстві тракториста, все сталося, можна сказати, випадково. Вбивати ніхто нікого не збирався. А його підзахисний (адвокат захищає лише одного з фігурантів справи) не збирався нікому мстити.

«ФАКТАМ» стали відомі деякі подробиці цієї історії. До Олексія, батька 11-річного Ростислава, який загинув від рук педофіла пару місяців назад, звернулася схвильована мама 12-річної дівчинки. Жінка розповіла, що ось уже кілька тижнів її доньці пише дорослий чоловік. Він кличе дитину на побачення та пропонує зайнятися сексом. Навіть вислав школярці фотографії своїх статевих органів. Дівчинка спочатку відповідала незнайомцю, але потім різко припинила спілкування. Проте, збоченець не заспокоївся. Попри те, що дівчинка заблокувала педофіла у соціальних мережах, він почав розшукувати її через подруг. А один раз навіть зателефонував.

Мама школярки, природно, була шокована, коли перечитала листування дочки зі збоченцем. Вона знала, що зовсім недавно пережив Олексій, і вирішила звернутися за допомогою саме до нього. Тим більше що вони були знайомі.

За деякими даними, з якогось часу листування від імені дочки з педофілом стала вести її мама. Саме вона запропонувала незнайомцю зустрітися в парку біля 122-ї школи. Але в призначений час на зустріч з педофілом прийшли кілька міцних чоловіків.

Як розповідала в інтерв'ю одному з телеканалів випадковий свідок цієї зустрічі — пані Ірина, за Топтихом гналися не троє, а набагато більше людей.

— Їх було п'ятеро або шестеро, — впевнена жінка. — Чоловік тікав від них, але він не знав, що направляється в глухий кут. А ті, хто його наздоганяв, напевно, розуміли, що втекти йому буде нікуди. Вони його посадили в машину, і я бачила, як там його кілька разів ударили.

— Потерпілий в машину до мого підзахисного сів добровільно, — каже адвокат Юрій Немировський. — Це не було ні викрадення, ні позбавлення волі. Позбавлення волі — це коли в закритому приміщенні, на більш-менш тривалий термін. Тут такого не було. Мій підзахисний і ще троє чоловіків збиралися з потерпілим просто провести роз'яснювальну бесіду. І ще, хотіли захистити від нього 12-річну дівчинку. Так би мовити, розділити їх територіально.

Так, вони вивезли його на територію дачного селища, десь на пустирі вивели з машини і наказали роздягтися. Але не догола. На потерпілому залишалися труси. Була мета зганьбити його і змусити повертатися в місто до дружини в такому ось вигляді. Адже йому ж спочатку запропонували: пиши свідчення, ми викликаємо поліцію і тебе туди здаємо. Не захотів. Його одяг, а також деякі особисті речі, зокрема і мобільний телефон, спалили.

— Тобто Топтиха не били?

— Ні. Коли мій підзахисний з друзями поїхав, потерпілий точно був живий. Більш того, він стояв на ногах. Що з ним потім сталося, я не знаю.

— Ви хочете сказати, що ваш підзахисний і його друзі Топтиха не вбивали? Але ж його тіло знайшли на тому ж місці через дев'ять днів. Хто ж, на вашу думку, це міг зробити?

— Та хто завгодно. Інша група мисливців за педофілами. Або найкращий друг потерпілого, який дізнався, що Топтих займається такими справами. Я звичайно, зараз перебільшую. Але могло статися все, що завгодно.

— Якщо абстрагуватися від того, що ви адвокат у справі, як громадянин ви самі вірите в те, що ваш підзахисний поїхав, а потім хтось приїхав туди ж і вбив Топтиха?

— Дивіться, така ситуація. Якщо ви йдете містом і раптом бачите людину з ножем у грудях. Перевіряєте у нього пульс, бруднитеся кров'ю, і в такому вигляді вас приймають копи… Можливо повірити, що це не ви вбили людину? Дуже складно в це повірити. Але ж це зробили насправді не ви. Так і у цій ситуації. Повірити, що мій підзахисний не вбивав потерпілого, складно.

— Як ви вважаєте, ваш підзахисний з друзями міг помилитися і вивезти за місто для профілактичної бесіди не того? Ви самі це листування збоченця з дівчинкою читали?

— Я не читав листування. Але воно є в справі, і всі про нього говорять. Судіть самі. Топтих приїхав до Ігрені, до 122-ї школи через усе місто. З якою метою? Чому він став тікати після того, як мій підзахисний повідомив йому, в чому його звинувачують? Тут багато питань.

— Тобто ваш підзахисний з друзями не здійснили взагалі ніякого злочину?

— Ну чому? У їхніх діях однозначно є порушення закону. Але це не нанесення тяжких тілесних, які спричинили смерть, не позбавлення волі. Хуліганство — так, було. Зараз з них намагаються зробити бандитську групу. Але вони не бандити.

Я вам розповім, як у мого підзахисного в ході обшуку «виявили» гранату. Дуже серйозний злочин. А я знайшов двох свідків, один з яких встиг зняти на відео момент, коли поліцейський підкидає цю гранату в машину. Коли я оприлюднив цей факт — граната зі справи… зникла. Повірте, в цій справі багато ось таких способів добути доказ провини мого підзахисного. Я просто не маю права про все розповідати.

«Коли ми з цим листуванням звернулися до мусорів, вони сказали: „Нічого там немає“. Вони чекають, коли якусь дитину згвалтують і вб'ють?»

Своєю чергою сторона обвинувачення не вірить в те, що Топтиха міг вбити хтось інший вже після того, як Олексій Зайцев з друзями залишили потерпілого в трусах на території дачного селища.

— Потерпілого били, і били сильно, — каже державний обвинувач Артур Соболь. — Чоловіка насильно посадили в машину і вивезли до лісосмуги. З собою у них були спеціальні пластикові зв'язки, які використовуються в монтажних і будівельних роботах. Ними і зв'язали жертву. Били потерпілого в основному руками і ногами. Але було й таке, що стрибали на його тіло.

Коли підозрювані поїхали, Топтих був ще живий. Він взагалі помирав довго — протягом доби. Причина смерті була не тілесні ушкодження, а больовий шок. Якби йому надали медичну допомогу протягом тієї доби, він би вижив. Але йому не викликали «швидку».

Спочатку кримінальне провадження було відкрито за статтею «Умисне вбивство». Але потім було перекваліфіковано на «Тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть».

— У місцевій пресі пишуть, що підозрювані можуть взагалі уникнути покарання. Їх навіть випустили з-під варти. Це правда?

— Дійсно, один з підозрюваних отримав можливість вийти з-під варти під заставу, а двоє були відправлені під домашній арешт із зобов'язанням носити електронні браслети.

— Досить м'який запобіжний захід за жорстоке вбивство, як мені здається…

— Ми ще не знаємо, хто завдавав удари потерпілому, які призвели до таких наслідків. У цій справі є ще один фігурант — четвертий чоловік. Він знаходиться в розшуку. Підозрювані стверджують, що саме цей четвертий і наносив найнебезпечніші удари.

— Яке ви будете просити покарання для «месників»?

— Я б не називав їх месниками. Це звичайні чоловіки, трудяги. Поки рано робити прогноз. Судове слідство зараз знаходиться на стадії допиту свідків. Ще не допитали ані саму 12-річну дівчинку, з якою потерпілий міг вести листування, ані її маму. В процесі можуть спливти нові деталі, які можуть бути обставинами, що пом'якшують провину або обтяжують.

— Як себе вели на допитах підозрювані?

— Працювати з ними було дуже складно. Вони відмовилися від показань проти себе, посилаючись на відповідну статтю Конституції України.

До речі, за інформацією «ФАКТІВ», двоє з підозрюваних були раніше судимі, що у підсумку може вплинути на вирок.

Журналістам місцевих телеканалів вдалося поспілкуватися в перерві судового засідання з батьком вбитого раніше хлопчика Олексієм Зайцевим. Чоловік стверджує, що він звертався в поліцію з приводу листування збоченця з 12-річною дівчинкою, але там не вжили жодних заходів.

— Мого сина вбила мразь рівно рік тому, — каже Зайцев. — Моїй дитині було 11 років. Всього 11! Він був майже ровесником цієї дівчинки. Коли ми з цим листуванням до мусорів звернулися — вони сказали: «Нічого там немає». Вони чекають, коли якусь дитину згвалтують і вб'ють? Я повинен був спокійно на це дивитися? А зараз вони з мене ж роблять цапа-відбувайла.

Сестра вбитого Топтиха Олена не вірить в те, що її брат — педофіл.

— Цього не може бути. Він тихий, спокійний. Ніколи не бачила, щоб він біля дітей крутився. Жодної дитини і пальцем не зачепив.

Максим Топтих

А ось вдова вбитого Алла, мабуть, не так впевнена в невинності свого чоловіка. Напередодні вона зробила заяву, що відмовляється від свого позову до підозрюваних.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Києві група дітей побила невідомого чоловіка. За однією з версій незнайомець хотів затягнути в підвал дівчинку, а хлопці вирішили йому помститися.

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