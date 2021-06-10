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Події

Дуже хотілося пограти: хлопчик намагався потрапити на футбольне поле та застряг в металевій огорожі

17:41 10 червня 2021
На місці події

У Черкасах, де раніше на місці великого ДТП працювали відразу чотири бригади медиків, 10-річний хлопчик застряг у металевій огорожі, коли намагався проникнути на стадіон. Про це повідомляє ТСН.

Хлопчик намагався потрапити на футбольне поле одного з черкаських ліцеїв — він хотів пролізти під парканом на закритий стадіон і застряг. Очевидці викликали на допомогу рятувальників.

Співробітникам ДСНС довелося звільняти 10-річного хлопчика з пастки за допомогою спеціального інструменту.

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області блискавка вдарила дівчинку, яка розмовляла по мобільному телефону. Через це на її тілі залишилися «візерунки», лікарі відзначили, що була велика ймовірність летального результату, але дівчинці пощастило.

Фото: скріншот відео

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