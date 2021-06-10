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Події

Смерть наступила від удушення: в Черкасах померла учениця 8 класу

18:38 10 червня 2021
швидка допомога

У Черкасах 10 червня за нез'ясованих обставин померла 14-річна учениця 8 класу загальноосвітньої школи № 2. Про це повідомила прес-служба Черкаської міської ради, підкресливши, що це вже другий подібний інцидент в школі за місяць.

«Причини смерті дитини з'ясовуються компетентними органами. Викликає занепокоєння той факт, що це вже другий подібний інцидент в цій школі за досить короткий термін. За дорученням міського голови розбираємося в ситуації», — заявила заступник міського голови Марина Гаркава.

За даними видання «Вічерпно», трагедія сталася не на території школи. Обставини смерті дитини встановлюють слідчі.

«Смерть настала вдома від удушення. Медики намагалися прибути на місце швидко, але смерть настала раніше», — сказали в Обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Учень 9-го класу цієї ж школи повісився 27 травня. Самогубство він теж здійснив вдома.

Про хвилі дитячих самогубств в Україні читайте статтю «Виходячи з бабусею з дому, Ніка подивилася на висотку і запитала:» Як падають з балкона? «Її готували заздалегідь».

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