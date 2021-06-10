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Події

Вирішили «провчити»: на Волині вітчим бив 13-річного пасинка колючими гілками, а мати «допомагала» йому кропивою

20:01 10 червня 2021
кропива

В одному із сіл Волинської області вітчим жорстоко побив 13-річного пасинка, який нібито вкрав гроші з дому, до «виховного процесу» підключилася і мати дитини, яка відшмагала сина кропивою.

Наслідки побиття під час перевірки сім'ї, яка стоїть на обліку, виявив місцевий поліцейський, повідомили в прес-службі Національної поліції.

Хлопчику завдали близько 20 ударів.

Вітчиму вже повідомлено про підозру за ст. 125 («Умисне легке тілесне ушкодження») Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до одного року.

А в Росії жінка побила до смерті однорічного сина.

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